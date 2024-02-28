Йоханнес Бе сообщил, что заболел в преддверии этапа Кубка мира в Осло

«Первые несколько дней после чемпионата мира я хорошо тренировался, но потом заболел. Я болел последние пять дней. Теперь я снова здоров и готов к гонкам. Цели на этап никогда не меняются. Думал ли я его пропустить? Нет. Я всегда готов выступать, независимо от формы и состояния. Врач, наверное, был бы против моего выступления в Осло. Но сейчас я чувствую себя здоровым. К счастью, мне не обязательно спрашивать разрешения у врача», — приводит слова Бё NRK.