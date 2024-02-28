Франциска Пройс пропустит этап КМ в Новрегии

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс пропустит этап Кубкам мира в Холменколлене (Норвегия) из-за состояния здоровья. Об этом сообщает SportChau.

© Чемпионат.com

Для биатлонистки это будет уже шестой пропуск соревнований за зиму из-за состояния здоровья. Лечщий врач спортсменки сообщил, что у Пройс обнаружен вирус, хотя то, что ей нездоровилось было понятно ещё на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия).

Несмотря на то, что биатлонистке часто приходилось сниматься с соревнований из-за проблем со здоровьем, в общем зачёте среди женщин она занимает восьмое место. Она также неоднократно поднималась на пьедестал почёта, побеждая в спринте и индивидуальных гонках.