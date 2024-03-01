Лыжная федерация Норвегии может завершить год с убытками в 22,7 млн крон

Федерация лыжных видов спорта Норвегии может завершить 2023 год с убытками в размере 22,7 миллиона норвежских крон (около 1,98 млн евро).

Об этом сообщает VG, ссылаясь на прогноз в организации. Окончательный финансовый отчет будет утвержден после апреля.

Отмечается, что за два года федерация в сумме потеряла уже 33 млн, при этом расходы превышали бюджет у пяти из шести видов спорта.

Среди называемых причин – сложная ситуация со спонсорством, отсутствие субсидий, низкий курс валюты и рост цен.