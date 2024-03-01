На этапе Кубка мира в Лахти вывесили флаг РФ

Перед стартом этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия) на территории частного кафе, расположенного в центре города вывесили флаг Российской Федерации. Вместе с российским триколором висели флаги Финляндии, Швеции, Словакии, Словении и ЕС.

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Ранее на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе, проходившем с 9 по 13 февраля, были вывешены флаги СССР, Северной Кореи и ГДР.

«Я давно не видел советский флаг. Мне пришлось протереть глаза. Я не ожидал увидеть его здесь. Это похоже на восьмидесятые», — приводит слова тренераженской й сборной Швеции по лыжным гонкам Стефана Томсона Expressenille.