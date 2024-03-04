Йоханнес Бе: надеюсь добраться в Северную Америку бесплатно

«Я понял, что можно получить место на самолёте, если занимаешь первое место в общем зачёте. Надеюсь, что доберусь в Северную Америку бесплатно и у нас получится хорошее путешествие через Атлантику. Уверен, что на соревнованиях всё пройдёт хорошо. На этапах в Северной Америке условия будут одинаковыми для всех. Посмотрим, кто адаптируется лучше всех», — приводит слова Бё NRK.