Наталия Шевченко выиграла пасьют в финале Кубка России в Уфе

Наталия Шевченко стала победительницей заключительной гонки Альфа-Банк Кубка России по биатлону в сезоне-2023/2024. Биатлонистка из Свердловской области не оставила соперницам шансов в гонке преследования на 10 км, несмотря на три промаха.

Второе место заняла Наталья Гербулова из Красноярского края. На её счету один промах и отставание в 6,6 секунды. Тройку призёров замкнула другая свердловчанка - Анастасия Шевченко финишировала с отставанием в 8,7 секунды.