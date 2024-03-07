Степанова сравнила призовые на «Играх будущего» с выплатами в лыжах и биатлоне

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова написала в колонке на сайте «Матч ТВ», что в общей сложности призовые на «Играх будущего» в Казани оказались куда больше, чем на Кубке мира по лыжам, и сравнимы с выплатами за год в биатлонном сезоне.

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«Игры будущего» прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта, спортивная программа включала соревнования в 21 дисциплине на 10 спортивных объектах в Казани и Сочи, в них принимали участие спортсмены из более чем 100 стран.