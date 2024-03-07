Степанова сравнила призовые на «Играх будущего» с выплатами в лыжах и биатлоне

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова написала в колонке на сайте «Матч ТВ», что в общей сложности призовые на «Играх будущего» в Казани оказались куда больше, чем на Кубке мира по лыжам, и сравнимы с выплатами за год в биатлонном сезоне.
«Игры будущего» прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта, спортивная программа включала соревнования в 21 дисциплине на 10 спортивных объектах в Казани и Сочи, в них принимали участие спортсмены из более чем 100 стран.
— И ещё — общие призовые в фиджитал‑футболе на играх составили больше миллиона долларов (я предпочла бы хотя бы в юанях, но пока все в долларах лучше понимают). Так и не получила ответ на вопрос, сколько команда‑победитель получит, но неплохо в любом случае, согласитесь. В других видах программы игр призовые куда меньше, но в общей сложности спонсоры скинулись на десять миллионов долларов. Это, извините, куда больше, чем на Кубке мира по лыжам и примерно соответствует всем призовым за год в таком богатом спорте, как мировой биатлон, — написала Степанова.
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