Вяльбе: иностранным спортсменам сказали молчать и бояться

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью РИА Новости допустила, что иностранные спортсмены хотят соревноваться с россиянами, но им сказали сидеть и бояться.

«Спортсмены наверняка могут хотеть с нами соревноваться, но они ничего не могут решать. Им сказали сидеть, бояться, молчать. Такова жизнь, они живут в своей стране и подчиняются каким-то своим руководителям. Не думаю, что cпортcмены из неcкольких cтран объединятcя и cделают революцию для того, чтобы руccкие тоже выcтупали. Cпортcмен вcегда хочет выcтупать c cамым cильным, тогда еcть больший интереc, и, когда ты его обыгрываешь, у тебя больше гордоcти. Но что делать? Нам проcто вcем надо быть cильными, пережить это c доcтоинcтвом», — заявила Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.