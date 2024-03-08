Французской биатлонистке отказали во въезде в США

Француженка Софи Шово пропустит этап Кубка мира в США из-за проблем с документами.

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Биатлонистка вошла в состав сборной на 8-й этап Кубка мира, который стартует сегодня в Солджер Холлоу, но не смогла вылететь на чартерном рейсе IBU из Осло и вернулась во Францию.

Шово отказано во въезде на территорию США – ее разрешение на безвизовый въезд признано недействительным. Сообщается, что к решению проблемы подключились Министерство спорта Франции и посольство США во Франции, но гарантий в получении документов в короткий срок не было.