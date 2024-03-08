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Около десяти лыжниц получили травмы после завала во время гонки в Сочи

Во время женской гонки на 10 км на Спартакиаде произошел массовый завал участниц.

Около десяти лыжниц получили травмы после завала во время гонки в Сочи
© Российская Газета

Гонка проходила в тяжелых погодных условиях и при плохой видимости. В результате на одном из спусков несколько спортсменок упали, случился массовый завал.

В результате 14 участник не сумели финишировать. По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, в больницу попали девять участниц, но всего две из них получили серьезные травмы.

"Есть две травмы: одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет. Сейчас девочки в больнице", - цитирует Вяльбе "Матч ТВ".
Биатлон/Лыжи
Елена Вяльбе