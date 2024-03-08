Около десяти лыжниц получили травмы после завала во время гонки в Сочи
Во время женской гонки на 10 км на Спартакиаде произошел массовый завал участниц.
Гонка проходила в тяжелых погодных условиях и при плохой видимости. В результате на одном из спусков несколько спортсменок упали, случился массовый завал.
В результате 14 участник не сумели финишировать. По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, в больницу попали девять участниц, но всего две из них получили серьезные травмы.