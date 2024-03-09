Названа возможная причина завала лыжниц на Спартакиаде

Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов заявил, что завал лыжниц на Спартакиаде учащихся мог произойти из‑за испуга спортсменок, которых тренеры громко предупреждали о первом падении. Его слова передает «Матч ТВ».

«Очень жаль девочек. Все переживают. Необдуманных поступков (со стороны организаторов) не было. То, что писали (спортсменки), — это абсолютная неправда. Еcть предположение, что завал произошел из‑за иcпуга. Когда первые лыжницы проезжали этот учаcток, одна вторую накатила, потому что ехала в воздушной трубе, и решила тормозитьcя. И в этот момент не cправилаcь, врезалаcь. А другие cпортcменки вcе видели, видимоcть была большая. Почему остальные падали? Они падали на расстоянии метров 80 от первой до последней упавшей. И как только первое падение произошло, тренеры на трассе начали кричать, предупреждать. И этот крик мог повлиять на спортсменок, испугать», — заявил Беломестнов.

Соревнования проходили 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что после массового завала в больнице остается одна лыжница. Всего изначально было госпитализировано 17 спортсменок.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее прокуратура начала проверку по факту массового завала лыжниц.