Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе КМ в США

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в США. Спортсмен прошёл гонку с одним промахом и на финише на 6,4 секунды опередил своего старшего брата Тарьея Бё, трёхкратного чемпиона Олимпиад, закончившего гонку с двумя ошибками на стрельбе.

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Замкнул тройку лидеров серебряный призёр Олимпийских игр из Франции Эмильен Жаклен. Он проиграл Бё-младшему 7,1 секунды с тремя штрафными кругами.