Губерниева назвали мерзавцем

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, осудившему тех, кто защищает организаторов женского масс-старта на Спартакиаде учащихся, где случился массовый завал спортсменок. Перепалка произошла в Telegram-канале группы Сорина. Lenta.ru

«Дмитрий, мерзавец — это вы. До окончания официальной проверки и оценки действий людей, отвечающих за проведение конкретной гонки и Спартакиады в целом, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ. Чисто по-человечески и по-мужски это неправильно», — ответил Сорин Губерниеву. Чемпионат.com

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках Спартакиады прошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал. Газета.Ru