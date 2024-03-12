Лыжница Степанова предложила Губерниеву жить в ее доме во время ЧР

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова отреагировала в своем Telegram-канале на сообщение комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему жить в домике на стадионе в Малиновке во время чемпионата России.

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«Двери нашего с Анастасией Фалеевой домика в Малиновке для тебя открыты. Не пропадать же такому мужчине в снегах архангельских», — написала Степанова.

Также Степанова отметила, что Губерниеву нужно будет носить им лыжи и наводить порядок в комнате.

11 марта между Губерниевым и тренером сборной России по лыжным гонкам Егором Сориным произошла перепалка, которая началась с того, что Губерниева возмутило, что Сорин защищает руководство Федерации лыжных гонок России после массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся.

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках Спартакиады прошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал.