Василий Уткин высказался о завале лыжниц на Спартакиаде учащихся.

«Девочки повалились на лыжной трассе как на катке. Уж не знаю, кто там и что сломал. Это производит ужасное впечатление.

Когда неподготовленные девушки выходят на трассу олимпийской суровости, в сложнейшую погоду и так далее, ну как же можно не соразмерить уровень их мастерства с уровнем своей ответственности.

Да это безответственность, и, скорее всего, самодурство. Просто вот таким вот образом выпускать неготовых девочек ломаться, плакать от боли, кричать от ужаса. И все это было на видео. Это совершенно чудовищная вещь.

И сколько же по этому поводу срача я получил в комментах в телеграме. Самое смешное, что мне написали: «Уткин, ну не разбираешься ты в лыжах, занимайся своим футболом». Друзья мои, я закончил школу с высоким юношеским разрядом по лыжам, участвовал в районных и городских соревнованиях», – сказал Василий Уткин в своем ютуб-канале.