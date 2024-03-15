Ольга Зайцева: выступление в нейтральном статусе — унижение

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева поделилась мнением относительно выступления в нейтральном статусе. Экс-биатлонистка считает, что соревновательная деятельность без национального флага и гимна — унижение.

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«Моё мнение заключается в том, что унижаться так нельзя — для меня выступление под нейтральном флагом именно унижение. Конечно, мы не можем никого заставлять и ограничивать — это выбор каждого спортсмена, но если бы я сейчас была действующей спортсменкой, то я бы не поехала на таких условиях. Потому, что являюсь патриотом своей страны и хочу представлять её на спортивном поле боя со своим флагом, в своей форме и на пьедестале почета стоять под гимн нашей страны — России», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Ольга Зайцева завершила профессиональную карьеру в 2015 году. На её счету, также, три победы на чемпионатах мира, два серебряных успеха и три бронзовые награды.