Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов прервал серию из 23 личных побед подряд в сезоне.

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В рамках Альфа-Банк чемпионата России-2024 лидер сборной финишировал на девятом месте в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Большунов проиграл победителю соревнований Ермилу Вокуеву 45,4 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка. Мужчины. 10 км, классический стиль:

1. Ермил Вокуев (Республика Коми) — 23.50,0.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — отставание 15,7 секунды.

3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +16,3.

4. Илья Семиков (Республика Коми) +28,9.

5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +29,4.

6. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +34,3.

9. Александр Большунов (Архангельская область) +45,4.