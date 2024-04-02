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Большунов рассказал о своём состоянии в преддверии гонок в Кировске

Трёхкратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Большунов рассказал о тренировках и своём состоянии перед финалом Альфа-Банк Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Большунов рассказал о своем состоянии в преддверии гонок в Кировске
© Чемпионат.com
«Пять дней здесь нахожусь, но самочувствие достаточно сложное. Сезон сказывается. Все соревнования, которые бежал, заходили нормально, но здесь я пока не могу найти оптимального состояния. Мне кажется, все предстоящие гонки очень сложно пройдут», — цитирует Александра «Народное телевидение Хибины».

Напомним, в Кировске 7 апреля в рамках финала Альфа-Банк Кубка России пройдёт гонка в виде конькового масс-старта на 10 км. Она станет финальной в мини-туре. Лыжники поднимутся по склону горы Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, набор высоты на склоне — 460 м.

Биатлон/Лыжи
Александр Большунов
Альфа-банк
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