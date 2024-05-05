Швейцария выделит более $160 млн на гуманитарную помощь Украине в 2024 году

Швейцария в 2024 году заложила в бюджет 150 млн франков (свыше $164 млн) на гуманитарную помощь для Украины. Об этом сообщила пресс-служба федерального департамента иностранных дел страны.

"В 2024 году на гуманитарную помощь и сотрудничество в целях развития Украины и региона будет выделено 150 млн швейцарских франков", - говорится в заявлении.

Кроме того, в рамках стратегии международного сотрудничества на 2025-2028 годы Федеральный совет Швейцарии планирует в этот период предоставить Украине дополнительную помощь на 1,5 млрд франков ($1,64 млрд). Тем самым Швейцария намерена "сделать свой весомый вклад в поддержку и восстановление Украины", отметило внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, в сообщении говорится о планах Швейцарии провести в этом году ряд мероприятий в сфере разминирования, включая Украинскую конференцию по разминированию (UMAC2024), которая должна состояться 17-18 октября в Лозанне.

Ранее Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии сообщил, что Берн пригласил на конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению властей страны, Россия "на данный момент" не входит в число приглашенных.