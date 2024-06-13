Российский тренер возглавил сборную Болгарии по биатлону

Сборную Болгарии по биатлону возглавил российский специалист Роберт Кабуков, проживающий в Германии. Информация появилась на сайте Федерации биатлона Болгарии.

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Кабуков входил в состав тренерского штаба сборных Беларуси и Украины, Казахстана и молодёжной сборной России. Помимо этого, специалист работал с немецкими биатлонными клубами. В 2020 году Кабуков претендовал на должность старшего тренера мужской сборной России.

Кроме того, консультантом сборной Болгарии будет немецкий тренер Вольфганг Пихлер, известный своей работой в сборных России и Швеции.

Ранее появлялась информация о том, что новым тренером сборной был назначен Рикко Гросс, четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший тренер мужской сборной России. Сам Гросс опровергнул подписание контракта с Болгарией, он будет тренировать юниоров в сборной Швейцарии.