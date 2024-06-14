Биатлонистка сборной Румынии Ушкина не будет возвращаться в сборную РФ

Бывшая российская биатлонистка, выступающая за сборную Румынии, Наталья Ушкина пока не будет возвращаться в сборную России.

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Напомним, ранее появилась информация, что она вместе с мужем вернулась в Россию и будет представлять Тюменскую область.

Однако, как сообщает канал «Штрафные 150», после консультаций с тренерским штабом было принято решение, что пока её возобновление карьеры откладывается. В связи с этим в состав региональной команды она также не будет включена. Главная причина — не с кем оставить ребёнка, из-за чего нет возможности для полноценной подготовки.

Напомним, переход Ушкиной в сборную Румынии был утверждён Союзом биатлонистов России (СБР) в начале июня 2021 года. В юношеском возрасте Наталья вызывалась в сборную, однако на взрослом уровне в национальной команде ей закрепиться не удалось. На закрывавшем сезон-2020/2021 чемпионате России в Ханты-Мансийске Ушкина завоевала золото в гонке преследования, а также серебро в спринте и масс-старте.