Участников допинг-скандала наградили медалями в честь 10-летия Олимпиады в Сочи

Ростовцева, Барнашова, Пака наградили медалями за вклад в подготовку к Олимпиаде в Сочи, где Россию лишили двух медалей в биатлоне из-за допинга
Барнашов, Ростовцев и Пак награждены медалями в честь 10-летия Олимпиады в Сочи.
Министерство спорта РФ опубликовало приказ о награждении памятными медалями в честь 10-летия Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи ряда биатлонных тренеров, членов персонала сборной и функционеров.
Медаль вручается за значительный вклад в подготовку и проведение соревнований.
В список награжденных вошли: Владимир Барнашов, Светлана Голубева, Николай Загурский, Михаил Колосков, Вадим Мелихов, Иван Мелихов, Александр Пак, Павел Ростовцев.
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