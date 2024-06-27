Польская биатлонистка Хойниш-Старенга возобновила карьеру

Призер ЧМ-2013 по биатлону Моника Хойниш-Старенга возобновила карьеру
Польская биатлонистка Моника Хойниш-Старенга возобновила карьеру.
Об этом сообщает портал Sportsinwinter со ссылкой на заявление президента ассоциации биатлонистов страны.
Хойниш-Старенга приостановила выступления в 2022-м. В апреле 2024-го она родила ребенка и затем вновь приступила к тренировкам.
Спортсменке 32 года. Она выиграла бронзу на чемпионате мира-2013 в масс-старте, а также побеждала на чемпионатах Европы 2013 и 2021 годов в пасьюте и индивидуальной гонке соответственно.
Призер ЧМ-2013 по биатлону Моника Хойниш-Старенга возобновила карьеру
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