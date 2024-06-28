Глава СБР прокомментировал решение провести Спартакиады с Белоруссией

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал решение министров спорта союзных государств провести совместные летнюю и зимнюю Спартакиады России и Белоруссии в 2025 году.

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«У нас в календаре даты в феврале заняты этапом Кубка Содружества в Сочи. Но на нашем внутреннем обсуждении в том числе с белорусами несколько месяцев шла проработка вопроса о чемпионате союзного государства. Как будет принято окончательное решение, просто изменится название соревнований, даты и место проведения. Скорее всего они пройдут в Раубичах. Старт в феврале у нас и так планировался, как главный старт сезона. В Сочи мы хотели провести предолимпийскую неделю. Так как в 2026 году Олимпиада будет в Антхольце мы решили проверить самочувствие спортсменов на сопоставимой высоте, но если будет принято решение о совместных соревнованиях, мы этот план скорректируем», — приводит слова Майгурова Metaratings.ru.



Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о том, что в 2025 году состоятся зимняя и летняя Спартакиады сильнейших атлетов России и Белоруссии.