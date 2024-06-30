Стал известен международный календарь сезона-2024/2025 по лыжным гонкам

В ноябре стартует сезон-2024/2025 Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

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Первый этап, Рука, Финляндия.

29 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль.

30 ноября – женщины, спринт, классический стиль; мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль.

1 декабря – 20 км, масс-старт, свободный стиль.

Второй этап, Лиллехаммер, Норвегия.

6 декабря — 10 км, свободный стиль.

7 декабря – спринт, классический стиль.

8 декабря – 20 км, скиатлон.

Третий этап, Давос, Швейцария.

13 декабря – командный спринт, свободный стиль.

14 декабря – спринт, свободный стиль.

15 декабря – 20 км, классический стиль.

Многодневка «Тур де Ски».

1 этап. Тоблах, Италия.

28 декабря – спринт, свободный стиль.

29 декабря – 15 км, масс-старт, классический стиль.

31 декабря – 20 км, свободный стиль.

1 января — 15 км, гонка преследования.

2 этап. Валь-ди-Фиемме, Италия.

3 января – спринт, классический стиль.

4 января – 20 км, скиатлон.

5 января — 10 км, масс-старт, свободный стиль.

Четвёртый этап, Ле Рус, Франция.

17 января – 10 км, свободный стиль.

18 января – спринт, классический стиль.

19 января – эстафета, 4x7,5 км.

Пятый этап, Энгадин, Швейцария.

24 января – смешанная эстафета, 4x5 км.

25 января – спринт, свободный стиль.

28 января – 20 км, масс-старт, свободный стиль.

Шестой этап, Нове-Место, Чехия.

31 января – командный спринт, классический стиль.

1 февраля – спринт, классический стиль.

2 февраля – 10 км, свободный стиль.

Седьмой этап, Фалун, Швеция.

14 февраля – спринт, классический стиль.

15 февраля – 10 км, классический стиль.

16 февраля – 20 км, масс-старт, свободный стиль.

Чемпионат мира, Тронхейм, Норвегия.

26 февраля — 10 км, классический стиль.

27 февраля – спринт, свободный стиль.

1 марта – мужчины, 20 км, скиатлон.

2 марта – женщины, 20 км, скиатлон.

4 марта — 10 км, классический стиль.

5 марта – командный спринт, классический стиль.

6 марта – мужчины, 4х7.5 км, эстафета.

7 марта — женщины, 4х7.5 км, эстафета.

8 марта – мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль.

9 марта–женщины, 50 км, свободный стиль.

Восьмой этап, Осло, Норвегия.

15 марта – 10 км, свободный стиль.

16 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль.

Девятый этап, Таллин (Эстония).

19 марта – спринт, свободный стиль.

10 этап, Лахти, Финляндия.

21 марта – командный спринт, свободный стиль.

22 марта – спринт, свободный стиль.

23 марта – 50 км, масс-старт, классический стиль.

По ходу сезона в календаре Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2024/2025 возможны изменения.