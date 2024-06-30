Стал известен международный календарь сезона-2024/2025 по лыжным гонкам
В ноябре стартует сезон-2024/2025 Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Первый этап, Рука, Финляндия.
29 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль.
30 ноября – женщины, спринт, классический стиль; мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль.
1 декабря – 20 км, масс-старт, свободный стиль.
Второй этап, Лиллехаммер, Норвегия.
6 декабря — 10 км, свободный стиль.
7 декабря – спринт, классический стиль.
8 декабря – 20 км, скиатлон.
Третий этап, Давос, Швейцария.
13 декабря – командный спринт, свободный стиль.
14 декабря – спринт, свободный стиль.
15 декабря – 20 км, классический стиль.
Многодневка «Тур де Ски».
1 этап. Тоблах, Италия.
28 декабря – спринт, свободный стиль.
29 декабря – 15 км, масс-старт, классический стиль.
31 декабря – 20 км, свободный стиль.
1 января — 15 км, гонка преследования.
2 этап. Валь-ди-Фиемме, Италия.
3 января – спринт, классический стиль.
4 января – 20 км, скиатлон.
5 января — 10 км, масс-старт, свободный стиль.
Четвёртый этап, Ле Рус, Франция.
17 января – 10 км, свободный стиль.
18 января – спринт, классический стиль.
19 января – эстафета, 4x7,5 км.
Пятый этап, Энгадин, Швейцария.
24 января – смешанная эстафета, 4x5 км.
25 января – спринт, свободный стиль.
28 января – 20 км, масс-старт, свободный стиль.
Шестой этап, Нове-Место, Чехия.
31 января – командный спринт, классический стиль.
1 февраля – спринт, классический стиль.
2 февраля – 10 км, свободный стиль.
Седьмой этап, Фалун, Швеция.
14 февраля – спринт, классический стиль.
15 февраля – 10 км, классический стиль.
16 февраля – 20 км, масс-старт, свободный стиль.
Чемпионат мира, Тронхейм, Норвегия.
26 февраля — 10 км, классический стиль.
27 февраля – спринт, свободный стиль.
1 марта – мужчины, 20 км, скиатлон.
2 марта – женщины, 20 км, скиатлон.
4 марта — 10 км, классический стиль.
5 марта – командный спринт, классический стиль.
6 марта – мужчины, 4х7.5 км, эстафета.
7 марта — женщины, 4х7.5 км, эстафета.
8 марта – мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль.
9 марта–женщины, 50 км, свободный стиль.
Восьмой этап, Осло, Норвегия.
15 марта – 10 км, свободный стиль.
16 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль.
Девятый этап, Таллин (Эстония).
19 марта – спринт, свободный стиль.
10 этап, Лахти, Финляндия.
21 марта – командный спринт, свободный стиль.
22 марта – спринт, свободный стиль.
23 марта – 50 км, масс-старт, классический стиль.
По ходу сезона в календаре Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2024/2025 возможны изменения.