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Сборная Норвегии по лыжным гонкам потеряла основного спонсора

После 10 лет сотрудничества SpareBank1, главный спонсор сборной Норвегии по лыжным гонкам, принял решение не продлевать контракт.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам потеряла основного спонсора
© Чемпионат.com

Сезон-2024/2025 станет последним в многолетнем сотрудничестве компании и норвежской сборной.

«Мы провели 10 ценных лет в качестве главного партнёра по сотрудничеству с Норвежской ассоциацией беговых лыж и теперь передаём эстафету. Вместе мы создали возможности для элитного спорта, молодёжи и простых людей», — приводит слова руководителя отдела спонсорства SpareBank1 Ski-Nordique.

«Беговые лыжи остаются одним из самых сильных брендов норвежского спорта, и наша цель — продолжать расти. Мы привлекательны для многих, поскольку являемся успешной, инновационной и позитивной организацией с мотивированными спортсменами», — приводит слова генерального менеджера по лыжным гонкам Катрин Инстебё Ski-Nordique.

Биатлон/Лыжи