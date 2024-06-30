Сборная Норвегии по лыжным гонкам потеряла основного спонсора

После 10 лет сотрудничества SpareBank1, главный спонсор сборной Норвегии по лыжным гонкам, принял решение не продлевать контракт.

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Сезон-2024/2025 станет последним в многолетнем сотрудничестве компании и норвежской сборной.

«Мы провели 10 ценных лет в качестве главного партнёра по сотрудничеству с Норвежской ассоциацией беговых лыж и теперь передаём эстафету. Вместе мы создали возможности для элитного спорта, молодёжи и простых людей», — приводит слова руководителя отдела спонсорства SpareBank1 Ski-Nordique.

