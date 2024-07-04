Чемпионку мира не включили в состав сборной России по фристайлу

Чемпионка мира 2021 года по фристайлу в дисциплине "биг-эйр" Анастасия Таталина не включена в список кандидатов в сборную России в сезоне-2024/25. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

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"Анастасия Таталина не входит в состав сборной команды России по фристайлу", - сказал Курашов.



В минувшем сезоне 23-летняя Таталина заняла второе место на коммерческом турнире Winter X Games в США, который проходил не под эгидой международной федерации, поэтому россиянка выступала на соревнованиях под российским флагом. Этот турнир также отсутствует в Едином календарном плане Минспорта РФ, поэтому результат Таталиной, пропустившей все внутрироссийские старты, не может быть учтен при формировании состава сборной на следующий сезон.

"Существуют критерии формирования сборных команд России. В соответствии с нормативными документами Минспорта РФ тренерский совет федерации не имеет права своим решением включать спортсменов в состав сборной команды России", - добавил собеседник ТАСС.



Таталина является серебряным призером Универсиады 2019 года в Красноярске. Она принимала участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане (2018) и в Пекине (2022). На Играх 2022 года россиянка заняла четвертое место в слоупстайле.