Лыжник Большунов остается самым проверяемым РУСАДА спортсменом

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов остается самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на допинг спортсменом за первые пять месяцев 2024 года. Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС, спортсмен с января по май тестировался семь раз.

За 12 месяцев 2023 года Большунов проверялся РУСАДА 3 раза, в 2022-м и 2021-м - по 5 раз, в 2020-м - ни разу, в 2019-м - 1, в 2018-м - 6, в 2017-м - 14.

Трехкратный олимпийский чемпион входит в международный пул допинг-тестирования и проверяется на допинг также по линии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

По шесть раз с января по май были проверены РУСАДА на допинг лыжники Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина, Вероника Степанова и пловец Алексей Сударев.