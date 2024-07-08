Шведский лыжник рассказал об остановке сердца

Шведский лыжник Саймон Йонссон чуть не погиб во время лыжной гонки в Норвегии. Йонссон был близок к катастрофе, когда стартовал на трассе Биркебайнерреннет в марте прошлого года. По мере прохождения дистанции 25-летний лыжник почувствовал себя плохо и после того, как пересёк финишную черту, потерял сознание.

«В общей сложности моё сердце остановилось на 12 минут, мне очень повезло. Я ничего не помню. Мне объяснили, что на вершине долгого подъёма я попросил сделать мне массаж шеи, что было очень больно. Но мне удалось финишировать, и тогда я сказал товарищам по команде, что это неправильно. Меня сразу отвезли в палатку медсанчасти. Сутки находился в коме, спасатели, врачи и все, кто мне помогал, просто спасли мне жизнь. В целом после такого не рекомендуется продолжать заниматься спортом высокого уровня, но буду продолжать заниматься», — приводит слова Йонссона Nordic Мagazine.



После операции Саймон живёт с небольшим дефибриллятором, имплантированным под кожу. Несмотря на серию анализов, причина остановки сердца до сих пор остаётся неизвестной.