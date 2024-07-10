Диггинс рассказала о трудностях с финансированием лыжных гонок в США

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс рассказала о сложностях с финансированием в США.

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Федерация лыж и сноуборда США и Национальный фонд северных стран — две некоммерческие организации, которые в основном финансируют покрытие операционных расходов национальных команд, но их поддержки не всегда достаточно в сезон очень высоких нагрузок на высоком уровне, и спортсменам тоже приходится вносить свой вклад в участие в соревнованиях.