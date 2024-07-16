Двукратный олимпийский чемпион Нортуг оценил шансы на возобновление карьеры

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил, что шансы на его возвращение в профессиональный спорт минимальны, но они все еще есть.

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Нортугу 38 лет, лыжник завершил карьеру в декабре 2018 года.

— Я тренируюсь прежде всего для марафонов. В моей жизни есть и много других дел, которыми я занимаюсь, но возвращение в профессиональный спорт — это далекая мечта. Я говорил, что вероятность этого — 1%, этот вопрос все еще открыт, — приводит слова Нортуга Dagbladet.



Нортуг выиграл два золота, серебро и бронзу на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, а также 13 золотых медалей чемпионатов мира.