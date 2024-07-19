В Петрозаводске уже состоящие в браке участники СВО пытались жениться снова

В Петрозаводске уже состоящие в браке участники спецоперации на Украине пытались жениться снова. О случаях свадеб с забывшими развестись военнослужащими рассказала начальник отдела ЗАГС Элина Щелина, сообщает "Фактор". "Очень часто бывает так, что они приходят, а штампа о разводе нет, то есть сначала мы их провожаем в отдел по расторжению, оформляем предыдущий акт гражданского состояния, потом подаем заявление на следующий", — сказала Щелина.