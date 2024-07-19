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Екатерина Евтягина выиграла спринт на «Малиновских гонках» — 2024, Истомина — вторая

В Архангельской области стартовали соревнования по лыжероллерам «Малиновские гонки» — 2024. В женском спринте победу праздновала Екатерина Евтягина, представляющая Москву.

Екатерина Евтягина выиграла спринт на «Малиновских гонках»
© Соцсети

Второе место заняла призёр чемпионата мира по лыжным гонкам Мария Истомина, высупающая за Архангельскую область. Тройку лучших замкнула ещё одна представительница Москвы Елизавета Маслакова.

Занявшая второе место в спринтерском зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 Алёна Баранова не попала в финал по результатам полуфинальных забегов.

«Малиновские гонки» — 2024. Спринт, женщины. Финал:

  1. Екатерина Евтягина (Москва) - 4.33,71 секунды.
  2. Мария Истомина (Архангельская область) +0,41.
  3. Елизавета Маслакова (Москва) +1,53.

«Малиновские гонки» проходят в Малиновке (Архангельская область) с 19 по 21 июля.

Биатлон/Лыжи
Алена Баранова
Мария Истомина
Альфа-банк