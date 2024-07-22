Вяльбе высказалась об отказе журналистам в аккредитации на ОИ-2024

Вяльбе назвала «идиотским решением» отказ журналистам в аккредитации на ОИ-2024.

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Сегодня стало известно, что в аккредитации отказали пяти журналистам «РИА Новости Спорт».

В сообщении оргкомитета Игр-2024 говорится, что решение об отказе было принято так называемым Олимпийским консульством, сформированным из членов министерств внутренних дел Франции, а также Европы и иностранных дел.