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Вяльбе об отказе журналистам «Р-Спорта» в аккредитации на Олимпиаду: «Идиотизм решений просто зашкаливает. Грех обижаться на убогих и дураков»

Вяльбе назвала «идиотским решением» отказ журналистам в аккредитации на ОИ-2024.

Вяльбе высказалась об отказе журналистам в аккредитации на ОИ-2024
© Sports.ru

Сегодня стало известно, что в аккредитации отказали пяти журналистам «РИА Новости Спорт».

В сообщении оргкомитета Игр-2024 говорится, что решение об отказе было принято так называемым Олимпийским консульством, сформированным из членов министерств внутренних дел Франции, а также Европы и иностранных дел.

«Даже смешно! Мне кажется они уже сами себя боятся и тени своей. Это еще раз доказывает абсурдность всей ситуации с недопуском российских и белорусских спортсменов. К ним же еще притянули прессу. Кто эти люди из ЕС, какое отношение они имеют к МОК? Как говорится, грех обижаться на убогих и дураков! Идиотизм их решений просто зашкаливает» – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Биатлон/Лыжи
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Елена Вяльбе
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