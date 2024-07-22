Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал претензии в адрес главы СБР Виктора Майгурова, которого раскритиковали за высокую зарплату.

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По информации Metaratings.ru, президент Федерации биатлона Санкт‑Петербурга Дмитрий Васильев разослал по региональным федерациям иск в адрес СБР и предложил присоединиться к нему. В иске Васильев утверждает, что предшественники Майгурова не получали зарплаты, а Майгуров получает 350 тысяч рублей в месяц, а также ему оплачивают аренду квартиры в Москве на сумму порядка 70 тысяч рублей и микроавтобус, который используется в интересах всего офиса федерации. Также в иске упоминается аналогичная зарплата исполнительного директора СБР Александра Пака.

— Как вы оцените информацию об иске Васильева в адрес Союза биатлонистов России?

— Насколько я знаю, когда в СБР работал Драчев, члены правления договорились, что они будут работать на общественных началах, включая президента организации. Затем появился Майгуров, который попросил для себя зарплату. Но где же будет харчеваться Виктор Майгуров? Наверное, он должен получать какую‑то зарплату, у него же нет второй работы.

Переквалифицироваться в управдомы — это одна история. Пойти тренировать — другая история. Возглавить крупную госкорпорацию — тоже выход. Стать экспертом на «Матч ТВ» — там конкуренция высокая, Занин, Трифанов, тот же Васильев. Не преодолеть такой частокол.

Не знаю, Васильеву виднее. Наверное, президент СБР должен получать какие‑то деньги. Со всем остальным пусть они разбираются внутри. У Виктора Майгурова есть семья, ее нужно кормить. Человек должен зарабатывать деньги, все остальные вопросы — это уже уставные документы организации, — сказал Губерниев «Матч ТВ».