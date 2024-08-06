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Олимпийский чемпион Легков: про футбол можно снять драйвово, но про лыжи не получится

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне на 50 км Александр Легков в беседе с «Газетой.Ru» на премьере сериала Кинопоиска «Игры» про московскую Олимпиаду-1980 заявил, что снять интересную спортивную драму про футбол намного проще, чем про лыжные гонки.

Легков: про футбол можно снять драйвово, но про лыжи не получится
© РИА Новости
«Очень правильно снимать фильмы про спорт, потому что это мотивирует молодежь дальше им заниматься. Если закладывать на эти фильмы большие бюджеты, то, наверное, вдвойне сильнее ими будут восхищаться и с большей охотой их смотреть. Но есть такой момент: не каждый вид спорта можно достаточно качественно снять. Просто хоккей, футбол, баскетбол еще можно снять драйвово, но лыжные гонки уже не получится. И чтобы это сделать, нужно что-то невероятное придумать, показать все это изнутри», — сказал Легков.

Олимпийский чемпион Сочи призвал в любом случае снимать фильмы про спорт с любым бюджетом, поскольку это играет важную роль в развитии общества. Легков также отметил, что спортивные драмы интересны людям.

«Надеюсь, со временем таких кинокартин будет больше и с каждой качество будет все лучше и лучше», — сказал лыжник.