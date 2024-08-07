Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг объявила о возвращении в спорт.

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«Должна сказать, что когда положила свои лыжи на полку в 2022 году, мне было очень больно. Я ушла не потому, что устала от соревнований, не потому, что устала от тренировок. Мне нравилось то, что делала, но желание и мечта стать мамой были настолько велики, что стоило от них отказаться. Использовала эти два года, чтобы понять, хочу ли ещё кататься на лыжах или нет. А потом будет чемпионат мира в Тронхейме, на котором я сказал себе: «Все в порядке, можно возвращаться!» — приводит слова Йохауг NRK.

В марте 2024 года 36-летняя Йохауг заявила, что собирается возобновить карьеру с целью выступления на чемпионате мира 2025 года, который пройдёт в норвежском Тронхейме. Йохауг – четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная победительница чемпионатов мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.