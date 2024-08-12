Макрон назвал Фуркада идеальным кандидатом на пост главы оргкомитета ОИ‑2030

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада подходящим кандидатом на пост главы организационного комитета зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах, сообщает L’Equipe.

Французские Альпы по итогам голосования были утверждены местом проведения XXVI зимней Олимпиады‑2030 на 142‑й сессии МОК в Париже. При этом отмечается, что Игры пройдут во Франции при условии, что принимающая сторона до 1 октября даст МОК гарантии проведения соревнований.

— Нам придется создать оргкомитет Олимпийских игр, за этим будут следить Национальный олимпийский комитет Франции вместе с Международным олимпийским комитетом (МОК), Паралимпийский комитет Франции. Но я понимаю, что Мартен Фуркад может стать горным Тони Эстанге, и это было бы здорово. Должен быть организационный комитет, который пользовался бы поддержкой со стороны спортивного мира, потому что это гарантирует преемственность, некую форму нейтралитета, — приводит слова Макрона L’Equipe.

11 августа в Париже завершилась летняя Олимпиада. Оргкомитет Игр возглавлял трехкратный олимпийский чемпион по гребному слалому Тони Эстанге. Фуркад в 2022 году был избран членом МОК как представитель комиссии спортсменов.

Последние зимние Олимпийские игры прошли в феврале 2022 года в Пекине. Ближайшая зимняя Олимпиада‑2026 состоится в итальянских Милане и Кортина‑д’Ампеццо.