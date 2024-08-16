Стало известно о последнем спасенном из-под завалов в Нижнем Тагиле

Последним, кто вылез из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, оказался четырехмесячный котенок по кличке Мася. Об этом сообщил его хозяин, один из живших в многоэтажке, пишет URA.RU.

По данным источника, владельцев маленького котенка смогли разыскать достаточно быстро, так что в ближайшее время питомец вернется в семью. Мася, как отметил ее хозяин, вышла из-под завалов сама, после чего ее передали волонтерам.

«А позже мне сестра показала фото кошки — не ваша ли? Я говорю — конечно, наша! У нас она трехцветная, дикошарая», — заявил он.

Мася сначала была в ветклинике, сейчас — на передержке, но вскоре поедет в новый дом к своей семье.

Уточняется, что на фоне произошедшего котенок потерял часть хвоста. При этом Масе посчастливилось выжить и самостоятельно вылезти из-под обломков дома.

Недавно в пятиэтажке Нижнего Тагила взорвался газ. После этого рухнули два подъезда дома, были повреждены 25 квартир. 10 человек не смогли спасти из-за несовместимых с жизнью травм. Тем временем еще 15 жителей достали из-под завалов — они выжили.