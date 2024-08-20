Лыжница Степанова высказалась на тему узнаваемости спортсменов в России

Вероника Степанова: «Известная в недавнем прошлом спортсменка сказала мне: «Ника, ты правильно все делаешь — спортсменка на пике карьеры не должна молчать»
Лыжница Вероника Степанова высказалась на тему узнаваемости спортсменов в России.
Степанова сравнила популярность участниц чемпионата России по легкой атлетике и спортсменок, выступавших на Олимпиаде в Париже.
«У мировых звезд легкой атлетики — как Сидни Маклафлин-Леврон или Габби Томас — по миллиону с лишним подписчиков в соцсетях и общий статус «it girl». Я не знаю, как лучше коротко сказать «привлекательная и многого добившаяся в профессии, известная молодая женщина». Единственная, кто подходит под это определение среди наших легкоатлеток, — Дарья Клишина. Слушайте, я никогда ее не видела в секторе для прыжков, и Олимпиады она никогда не выигрывала. Но именно она для всего мира — символ российской легкой атлетики и, наверное, спорта вообще. Это факт, и спорить с этим глупо. Наши современные звезды по результатам и внешности от Клишиной не отстают, думаю, вы согласитесь. Но узнаваемость у них — просто из другой лиги! Подписчиков в соцсетях раз в двадцать меньше. И в пятьдесят по сравнению с американками вроде Маклафлин-Леврон. А соцсети Марии Кочановой — для меня главной героини чемпионата — я вообще не нашла. Вот здесь вопрос к любимому «Матч ТВ»: насколько сложно вывести на экран адрес и лучшие фото из соцсетей хотя бы главных звезд и фаворитов? Да, мне абсолютно необходимо знать, что Полина Ткалич любит красные машины и какие туфли она выбрала на свадьбу! Мне — и миллионам других девушек тоже, думаю — особенно тинейджерам. Как раз тем девушкам, которые, по идее, должны были прийти на трибуны и болеть за своего кумира. Но не пришли — видимо, отправились на концерт какой-нибудь. Звезды легкой атлетики, звезды соцсетей, да и я сама — мы все примерно одного возраста, от 20 до 25. Уже не тинейджеры, уже выбрали путь. Самое время спросить у самой себя: а чего добилась ты за последние пять лет? Я тут столкнулась случайно с одной очень известной в недавнем прошлом спортсменкой. А ныне успешной по всем фронтам молодой женщиной — мамой двух очаровательных малышей. Чуть ли не первое, что она мне сказала: «Ника, ты правильно все делаешь — спортсменка на пике карьеры не должна молчать и заниматься лишь тренировками и соревнованиями!» – написала Степанова.
Sports.ru: главные новости
Рейтинг ATP. Тиафу вернулся в топ-20, Сафиуллин – в топ-60
Вероника Степанова: «Известная в недавнем прошлом спортсменка сказала мне: «Ника, ты правильно все делаешь — спортсменка на пике карьеры не должна молчать»
Кудашов о российском тренере в клубе НХЛ: «Это очень консервативный мир. Тихонов и Юрзинов могли стать только консультантами»