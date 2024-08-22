Мама Терентьевой ответила на вопрос о возможном завершении карьеры дочери

Ирина Непряева, мама олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, обладательницы Кубка мира – 2021/2022 лыжницы Натальи Терентьевой (Непряевой) заявила, что её дочь не собирается завершать карьеру после рождения ребёнка.

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«Однозначно [нет]. Только сегодня родился ребёнок, но в планах вернуться есть. Как будет готова, она вернётся на старт и будет воевать за медали. На данный момент речи о завершении карьеры нет», — сказала Непряева «Матч ТВ».

Напомним, ранее о том, что у Терентьевой родился ребёнок, сообщил в соцсетях её муж — лыжник Александр Терентьев.

В начале апреля стало известно, что Наталья и Александр Терентьевы покинут группу старшего тренера сборной России Юрия Бородавко и будут тренироваться в группе Егора Сорина. Олимпийская чемпионка Терентьева в сентябре перенесла операцию и полностью пропустила сезон‑2023/2024. Призёр Олимпиады Александр также часто заболевал на протяжении сезона и почти полностью пропустил Спартакиаду сильнейших.

С сезона-2024/2025 Александр будет выступать за сборную Тюменской области, а Наталья — за команду Татарстана.