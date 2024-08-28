Российская биатлонистка официально сменила фамилию после замужества. Анастасия Халили с нового сезона будет выступать под фамилией супруга Карима Халили. Пара зарегистрировала брак в начале августа.

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«Теперь официально! Настя обновила документы и будет выступать под новой фамилией», — сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

Свадьба Гореевой и бронзового призёра Олимпиады-2022, российского биатлониста Карима Халили запланирована на сентябрь этого года.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.