Майгуров рассказал о нивелировании влияния санкций на закупку экипировки

Глава СБР Виктор Майгуров рассказал, как отразились санкции на ситуации с экипировкой, патронами и оборудованием.

«Если изначально и было что-то, то сейчас выровняли. Частично импортозамещением, ну и сохранились партнёры, которые так или иначе продолжают нас поддерживать. Всё стало дороже, но закупать возможно», — сказал Майгуров Legalbet.

«Гонка чемпионов-2025» - турнир, организованный СБР и ФЛГР с участием сильнейших биатлонистов и лыжников России. Соревнования пройдут с 4 по 5 января 2025 года в Рязани. Общее число спортсменов, которые планируют участвоваль в гонке – 40. Призовой фонд турнира составит 12 млн рублей.

Российские биатлонисты и лыжники были отстранены от международных соревнований весной 2022 года из-за проведения СВО на Украине.