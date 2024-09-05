Союз биатлонистов России и Альфа-Банк продлили сотрудничество на три года

Альфа-Банк продлил соглашение о партнёрстве с Союзом биатлонистов России (СБР) на три года, включая сезоны-2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

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В рамках партнёрства Альфа-Банк вновь поддержит ключевые соревнования под эгидой СБР. В ближайшем сезоне это «Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону», «Альфа-Банк Кубок России по биатлону» и «Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону».

Кроме того, общим и малым зачётам «Альфа-Банк Кубка Содружества» и «Альфа-Банк Кубка России» будет присвоен титул Альфа-Банка. Теперь победители общих и малых зачётов двух этих соревнований будут получать не только кубки, но и денежные призы.

Помимо этого, банк приготовит в новом сезоне целый ряд активностей и офлайн-мероприятий для болельщиков на стадионах.

«Стартовал новый этап нашего большого долгосрочного партнёрства с Союзом биатлонистов России. Биатлон — один из самых популярных видов спорта в стране, и мы рады, что можем внести свой вклад в его ещё бо́льшую популяризацию и развитие», — рассказал Тимур Зулкарнаев, руководитель департамента бизнес-маркетинга Альфа-Банка.