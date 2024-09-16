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Анастасия Фалеева победила в спринте на летнем чемпионате России

Лыжница Анастасия Фалеева выиграла спринтерскую гонку свободным стилем на летнем чемпионате России — 2024, который проходит в Тюмени. Фалеева преодолел дистанцию за 3.55,84.

Анастасия Фалеева победила в спринте на летнем чемпионате России
© Чемпионат.com

Второе место заняла Алёна Баранова (3.56,21). Тройку лидеров замкнула Дарья Непряева с результатом 3.56,33.

Лыжи. Летний чемпионат России. Женщины. Спринт. Свободный стиль:

  1. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 3.55,84.
  2. Алёна Баранова (Москва) — 3.56,21.
  3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 3.56,33.
  4. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 3.56,61.
  5. Мария Истомина (Архангельская область) — 3.57,51.
  6. Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра) — 4.17,75.