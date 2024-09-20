Карлссон и другие ведущие лыжники Швеции пропустят домашний этап КМ в Фалуне

Ведущие шведские лыжники Фрида Карлссон, Линн Сван, Йонна Сундлинг, Эмма Рибом и Вильям Порома с большой долей вероятности пропустят домашний этап Кубка мира — 2024/2025 в Фалуне, который пройдёт с 14 по 16 февраля. Спортсмены начнут подготовку к чемпионату мира — 2025.

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«Грустно и горько одновременно, что так происходит, но чемпионат мира важнее, и я надеюсь, что все это понимают», — приводит Expressen слова бронзового призёра ЧМ-2023 в гонке на 50 км Вильяма Порома.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 пройдёт в Тронхейме (Норвегия) с 26 февраля по 9 марта. Окончательный состав сборной Швеции на чемпионат мира будет объявлен не позднее, чем за неделю до старта соревнований.