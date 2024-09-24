Шведская лыжница Моа Лундгрен вернулась к тренировкам после сотрясения мозга

26-летняя шведская лыжница Моа Лундгрен вернулась к тренировочному процессу после сотрясения мозга. Об этом сообщает Fondo Italia.

«Уже намного лучше. Я впервые сидела за рулём машины больше часа. Я могу тренироваться как на беговых, так и на роллерах. самое сложное было на трассе. Мне повезло, что поездка прошла хорошо».

Еще одним препятствием для участия в чемпионате мира может стать сделанный весной выбор: тренироваться самостоятельно вдали от сборной, переехав в Сундсвалль (родной город Шарлотты Каллы) из Эстерсунда.

«Моя мечта — быть в хорошей форме и попасть на чемпионат мира», — приводит слова Лундгрен Fondo Italia со ссылкой на SVT Sport.

Напомним, больше месяца назад спортсменка на скорости 50 км/ч упала на трассе в Тронхейме (Норвегия) и получала травму головы.