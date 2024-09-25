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Чемпионка мира среди юниоров дель Рио: без России лыжные гонки совсем другие

Чемпионка мира 2024 года среди юниоров лыжница из Андорры Джина дель Рио заявила, что без российской сборной лыжные гонки стали другие.

Чемпионка мира среди юниоров: без России лыжные гонки совсем другие
© Чемпионат.com

— Ты хоть как-то следишь за тем, что происходит с российскими лыжами? Может быть, знаешь своих потенциальных соперниц? У нас сейчас очень сильные юниорки – Алина Пеклецова, Екатерина Никитина.

— К сожалению, ничего не знаю об этих спортсменках. Я иногда слежу за тренировками лыжниц из России в соцсетях, один раз в прошлом сезоне смотрела гонки с Кубка России. Но и всё.

— А что говорят про отсутствие россиян на международных стартах?

— Я скажу за себя: без России лыжные гонки совсем другие, — сказала дель Рио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Биатлон/Лыжи
Алина Пеклецова
Екатерина Никитина