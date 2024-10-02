В FIS оценили потенциальное участие в ОИ только двух российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) пока не может подтвердить, что в лыжегоночных соревнованиях на Олимпийских играх 2026 года потенциально смогут выступить не более двух российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Согласно действующим критериям отбора на Олимпиаду 2026 года в Италии российские лыжники могут претендовать только на два места в соревнованиях (по одному у мужчин и у женщин), поскольку пропускают предстоящий сезон-2024/25, по итогам которого между странами будут распределены 268 из 288 квот.

"Все, что мы можем подтвердить, это то, что текущая политика FIS, исключающая допуск российских и белорусских спортсменов и официальных лиц до соревнований FIS, на данный момент остается неизменной", - говорится в заявлении организации.

Страны по итогам предстоящего сезона смогут заявить на Олимпиаду до 16 лыжников. На Играх в Пекине российские спортсмены в лыжных гонках завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Олимпиада 2026 года в Италии пройдет с 6 по 22 февраля.