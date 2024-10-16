Российская лыжница раскритиковала россиян, поехавших на Игры

Российская лыжница Вероника Степанова раскритиковала россиян, которые поехали в Париж на Олимпиаду, передает «БИЗНЕС Online».

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«Я многих выступивших в Париже не понимаю. За исключением наших теннисисток, другие медали не привезли. Зачем вы туда ездили? Хотели фото с Томасом Бахом, спонсорский телефон или в туристических целях?» — сказала Степанова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.